Тренер ЦСКА Смилянич - о матче с "Краснодаром": мы полностью контролировали встречу

- Была хорошая игра, "Краснодар" по сути создал только два момента в матче, мы полностью контролировали встречу. После перерыва мы лучше контролировали мяч, а игроки, вышедшие на замену, показали отличное взаимодействие и принесли победу, - сказал Смилянич "Газета.Ru".
10 мая команда Марко Николича одержала победу над "Краснодаром" со счетом 1:0 в рамках 28 тура РПЛ. Гол в составе хозяев забил вышедший на замену Сауль Гуарирапа.
"Краснодар" остался на первом месте, однако отрыв от второго места сократился с четырех до одного балла. Позиция ЦСКА в таблице также не изменилась - "армейцы" занимают третью строчку.