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Даку — о забитом мяче "Ростову": последние несколько месяцев я не в лучшей форме. Бог дал мне такой подарок

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку прокомментировал победный гол в матче 28-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).
Фото: скриншот "Матч Премьер"
«Что я ощущал после забитого гола? Для меня важен каждый гол. Последние несколько месяцев я не в лучшей форме, играю через боль. Так праздновать гол — это нормально, когда забиваешь победный на 90-й минуте. Бог дал мне такой подарок. Я никогда не ощущаю давления, не переживал, что не забивал на протяжении пяти матчей.

Знали, что «Ростов» играет в хороший футбол. Было тяжело, потому что у них много качественных игроков. Мы хорошо начали игру, но в какой-то момент остановились.

Сегодня я победил не только в дуэли с Умаром Сако, я выигрываю 80% единоборств. Я хвалю себя, а не принижаю заслуги соперников», — заявил Даку «Матч ТВ».

В текущем сезоне Даку сыграл 26 матчей за «Рубин» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего игрока составляет 7 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Напомним, что последний гол Мирлинда Даку забил 9 марта в игре против «Спартака». В том же матче его удалили с поля за нарушение правил. После отбытия дисквалификации албанский футболист провел три матча без забитых мячей, а в игре с «Динамо» снова был удален, что привело к пропуску следующего матча. В поединке против «Краснодара», который состоялся 3 мая, Даку вновь не сумел забить гол.

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