Тюкавин: надеюсь, "Динамо" обыграет "Краснодар" и не даст им стать чемпионом

«Посмотрим, как следующий тур пройдёт. Если будет решаться в последней игре, надеюсь, что мы обыграем «Краснодар» и не дадим стать им чемпионом», — заявил Тюкавин «Чемпионату».
Напомним, что в прошлом году «Динамо» имело все шансы на победу в Российской Премьер-Лиге, но не смогло набрать хотя бы одно очко в последнем туре против «Краснодара». В итоге команда заняла третье место.
24 мая состоится заключительный 30-й тур РПЛ, в котором «Динамо» встретится с «Краснодаром». Сейчас «быки» на вершине таблицы с 61 очком, опережая «Зенит» на балл. «Динамо» идет четвертым с 53 очками.