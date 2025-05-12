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Тюкавин: надеюсь, "Динамо" обыграет "Краснодар" и не даст им стать чемпионом

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отметил, что хотел бы победить «Краснодар» в заключительном матче сезона и лишить южан шансов на чемпионство.
Фото: ФК "Динамо"
«Посмотрим, как следующий тур пройдёт. Если будет решаться в последней игре, надеюсь, что мы обыграем «Краснодар» и не дадим стать им чемпионом», — заявил Тюкавин «Чемпионату».

Напомним, что в прошлом году «Динамо» имело все шансы на победу в Российской Премьер-Лиге, но не смогло набрать хотя бы одно очко в последнем туре против «Краснодара». В итоге команда заняла третье место.

24 мая состоится заключительный 30-й тур РПЛ, в котором «Динамо» встретится с «Краснодаром». Сейчас «быки» на вершине таблицы с 61 очком, опережая «Зенит» на балл. «Динамо» идет четвертым с 53 очками.

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