"Надо поздравить ребят и болельщиков с победой, потому что очки сейчас тяжело даются. Да, мы первый тайм очень легко провели. Во втором тайме нам следовало лучше держать мяч. Что касается "Факела", давайте наберемся терпения. Наша цель, чтобы мы эмоции сохранили и провели так же и на таком же кураже как сегодня, матч с "Факелом", - приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".
Нижегородский "Пари НН" 12 мая на своем поле в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встречался с самарскими "Крыльями Советов". Матч завершился победой хозяев со счётом 5:2.
Благодаря этому результату команда Виктора Гончаренко набрала 26 очков, поднялась на тринадцатое место в турнирной таблице и обезопасила себя от прямого вылета в Первую лигу. В следующем туре нижегородцы 17 мая на своём поле сыграют против воронежского "Факела". Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Гончаренко: цель "Пари НН" - провести матч с "Факелом" на таком же кураже, как с "Крыльями Советов"
Главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко дал комментарий после победы своей команды в матче 28-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (5:2).
Фото: ФК "Пари НН"