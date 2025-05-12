"Сейчас он далёк от "ПСЖ", надо было его тогда отправлять туда, когда была возможность. Может, он обиделся или есть ещё какие-то причины спада. Мы можем только догадываться. Пора ему сменить обстановку. Своим видом он показывает, что ему не нравится здесь. Если не нравится, то надо прощаться. Не хочешь играть, защищать цвета "Спартака", тогда надо сказать до свидания и пожать руку. Конечно, какой он раньше был и сейчас — два разных игрока", — приводит слова Канчельскиса Legalbet.
Манфред Угальде является игроком московского "Спартака" с января 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 34 официальных матчах, забил 17 голов, отдал 5 голевых передач, получил 2 жёлтые карточки. При этом после зимнего перерыва на счету коста-риканца 12 матчей, 1 забитый гол и 2 отданные голевые передачи.
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
Канчельскис: если Угальде не хочет играть за "Спартак", тогда ему надо сказать до свидания
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о костариканском нападающем московского "Спартака" Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"