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Тюкавин назвал двух лучших игроков текущего сезона

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин назвал двух лучших футболистов текущего сезона.
Фото: ФК "Динамо" Москва
— Вы были лучшим игроком прошлого сезона. Кто лучший сейчас?

— Назову нескольких. Батрак в порядке. У Угальде была хорошая осень, сейчас неудачная серия, как у меня была.

19-летний полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков в текущем сезоне принял участие в 35 официальных матчах, забил 14 голов, отдал 10 голевых передач, получил 8 жёлтых карточек.

22-летний костариканский нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде принял участие в 34 официальных матчах, забил 17 голов, отдал 5 голевых передач, получил 2 жёлтые карточки.

Источник: "РБ Спорт"

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