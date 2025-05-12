"Знаю, что Бувач ищет, с кем он мог бы работать в паре. И Гусев — хороший вариант для всех. Они будут вместе работать и идти к цели. Как заявлял Бувач, он слепил того, кем стал Клопп. Почему бы не слепить такого же тренера из Гусева?", - приводит слова Орещука "СЭ".
Московское "Динамо" 1 мая рассталось с главным тренером Марцелом Личкой. Временно исполняющим обязанности наставника бело-голубых до конца текущего сезона был назначен Ролан Гусев. Под его руководством столичный клуб в 2 матчах Российской Премьер-Лиги одержал 2 победы (над самарскими "Крыльями Советов" 3:1 и московским "Спартаком" 2:0).
После 28-го тура чемпионата России сезона-2024/25 "Динамо" имеет в своём активе 53 очка и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.
Орещук: почему бы Бувачу не слепить из Гусева такого же тренера, как Клопп?
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал назначение Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва