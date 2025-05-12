"Я считаю ее закономерной. "Краснодар" испугался своего лидерства. Перед клубом большая ответственность. У нас повторяется прошлогодняя история, когда золотые медали совсем рядом, и чтобы их взять, наверное, должен быть чемпионский дух победителя, а он еще только формируется. Психологически ситуация сдвинулась в пользу "Зенита". Он сейчас фаворит в борьбе за первое место", - приводит слова Колыванова "Евро-Футбол.Ру".
В 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Краснодар" в гостях потерпел поражение от московского ЦСКА со счётом 0:1, а петербургский "Зенит" на выезде одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счётом 1:0.
После этих результатов "Краснодар" с 61-м очком продолжил лидировать в турнирной таблице чемпионата России, но теперь его отрыв от "Зенита" составляет одно очко. До конца сезона "быкам" предстоит сыграть с "Оренбургом" и московским "Динамо", а сине-бело-голубым - с "Ростовом" и грозненским "Ахматом".
Колыванов: "Краснодар" испугался своего лидерства. Сейчас фаворит - "Зенит"
Футбольный тренер Игорь Колыванов высказался об осечке "Краснодара" в матче 28-го тура РПЛ сезона-2024/25 с московским ЦСКА (0:1).
Фото: ФК "Динамо" Москва