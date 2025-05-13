Шнякин: Карпин рассматривал возвращение в "Спартак" после ухода Абаскаля

Российский комментатор Дмитрий Шнякин сообщил, что Валерий Карпин всерьез задумывался о работе в «Спартаке» в 2024 году, когда покинул клуб Гильермо Абаскаль.

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Напомним, что после ухода Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович. В мае 2024 года «Спартак» объявил о подписании контракта с сербским специалистом Деяном Станковичем.



Ранее Карпин уже работал в «Спартаке». С 2008 по 2012 год он исполнял обязанности генерального директора. А с 2009 года он начал совмещать должности и стал главным тренером красно-белых. Под его руководством команда провела 161 матч, в которых добилась 80 побед, 36 раз сыграла вничью и 45 раз проиграла.



С марта 2022 года Валерий Карпин совмещал работу в «Слышал историю, что в прошлом году, когда с Абаскалем всё было ясно, Карпин очень хотел в « Спартак ». Слышал от людей, знакомых с ним. У него была такая идея завершить дело с его родным клубом и в Москву хотел переехать, потому что он устал от бесконечных перелётов и упирания в потолок», — заявил Шнякин в подкасте «Премьер-лига несправедливости».Напомним, что после ухода Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович. В мае 2024 года «Спартак» объявил о подписании контракта с сербским специалистом Деяном Станковичем.Ранее Карпин уже работал в «Спартаке». С 2008 по 2012 год он исполнял обязанности генерального директора. А с 2009 года он начал совмещать должности и стал главным тренером красно-белых. Под его руководством команда провела 161 матч, в которых добилась 80 побед, 36 раз сыграла вничью и 45 раз проиграла.С марта 2022 года Валерий Карпин совмещал работу в сборной России и в клубе « Ростов ». 25 февраля президент «Ростова» Арташес Арутюнянц официально сообщил об уходе 56-летнего специалиста Валерия Карпина с позиции главного тренера клуба.