"Уход Монтеса этим летом исключен. Все новости о его возможном трансфере в "Гвадалахару" неправда. Игрок и его семья счастливы в России, и не раз говорили, что они довольны жизнью в Москве", — приводит слова Родригеса Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что мексиканская "Гвадалахара" собирается подписать центрального защитника в летнее трансферное окно. Сесар Монтес является игроком московского "Локомотива" с 12 сентября 2024 года. С тех пор он принял участие в 18 официальных матчах, забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу, получил 1 жёлтую карточку.
Действующий контракт мексиканского игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2029 г. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 5 миллионов евро.
Агент Монтеса отреагировал на информацию о возможном уходе защитника из "Локомотива"
Гелу Родригес, агент центрального защитника московского "Локомотива" Сесара Монтеса, отреагировал на информацию о возможном переходе его клиента в "Гвадалахару".
Фото: ФК "Локомотив"