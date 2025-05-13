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Газзаев: очень рад за Ролана Гусева и его успехам в "Динамо"

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о работе Ролана Гусева в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" провело очень хорошую игру против "Спартака". Мы общались с Гусевым перед матчем. Очень рад за Ролана и его успехам в "Динамо". Желаю ему больших побед и удачи", - цитирует Газзаева "СЭ".

Напомним, что 1-го мая руководство московского "Динамо" отправило Марцела Личку в отставку с поста главного тренера, исполняющим его обязанности был назначен Ролан Гусев, который входил в тренерский штаб чешского специалиста.

Под руководством Ролана Гусева бело-голубые одержали две победы в Российской Премьер-Лиге: над "Крыльями Советов" в 27-м туре и московским "Спартаком" в 28-м туре. После 28-ми сыгранных туров "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 53-мя набранными очками.

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