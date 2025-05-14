"У Станковича еще есть шанс завоевать Кубок России. За первый год команда не строится, тем более что усиление приходило по ходу сезона. Если каждый год убирать тренера, то больших результатов не добьешься. Деян должен остаться", - цитирует Семшова "Матч ТВ".
Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года, ранее сербский специалист работал в венгерском "Ференцвароше" и "Црвене Звезде". Сообщалось, что агент специалиста пообещал в ближайшее время трудоустроить Станковича в национальную команду Сербии.
После 28-ми сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком. Завтра, 15-го мая, команда Деяна Станковича примет на своем поле "Ростов" в финале Пути регионов Кубка России.
Семшов: Станкович должен остаться в "Спартаке". Если каждый год убирать тренера, то результатов не добьешься
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов прокомментировал работу Деяна Станковича в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"