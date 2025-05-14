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В московском "Динамо" высказались о возможном назначении Карпина на пост главного тренера

В пресс-службе московского "Динамо" прокомментировали информацию о договоренности с Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Ростов"
"Информация не соответствует действительности", - цитирует представителя пресс-службы "Динамо" "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин может быть назначен на пост главного тренера московского "Динамо". На данный момент Карпин является главным тренером национальной команды России, а ранее занимал аналогичную должность в "Ростове".

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