"Информация не соответствует действительности", - цитирует представителя пресс-службы "Динамо" "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что Валерий Карпин может быть назначен на пост главного тренера московского "Динамо". На данный момент Карпин является главным тренером национальной команды России, а ранее занимал аналогичную должность в "Ростове".
В московском "Динамо" высказались о возможном назначении Карпина на пост главного тренера
В пресс-службе московского "Динамо" прокомментировали информацию о договоренности с Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Ростов"