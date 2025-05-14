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В "Рубине" считают преждевременным продлевать контракт с нападающим Даку

Президент правления "Рубина" Марат Сафиуллин высказался о пролонгации соглашения с форвардом Мирлиндом Даку.
Фото: ФК "Рубин"
"Об этом попозже поговорим. У нас с Даку действующий контракт до конца следующего сезона", - цитирует Сафиуллина ТАСС.

Напомним, ранее отец футболиста Фехми Даку заявил, что его сын хочет этим летом перейти в более сильный клуб.

Мирлинд Даку, играющий на позиции центрального нападающего, выступает за "Рубин" с лета 2023 года. Контракт игрока сборной Албании рассчитан до конца июня 2026 года. В текущем сезоне форвард провел 24 матча за казанскую команду в РПЛ, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач на партнеров.

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