Бышовец: "Спартак" будет фаворитом в матче с "Ростовом". Спасти сезон можно только победой в Кубке

"Спартак" всё равно будет фаворитом. Спасти сезон можно только победой в Кубке. При этом я бы не называл его провальным, мне бы не хотелось так говорить. Были матчи, которые вселяли определенный оптимизм по качеству работы главного тренера", - цитирует Бышовца "Матч ТВ".
Сегодня, 15-го мая, московский "Спартак" примет на своем поле "Ростов" в финале Пути регионов Кубка России, стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени. Победитель сегодняшней встречи сыграет в Суперфинале турнира с ЦСКА.
После 28-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком в своем активе.