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Бышовец: "Спартак" будет фаворитом в матче с "Ростовом". Спасти сезон можно только победой в Кубке

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче Кубка России "Спартак" - "Ростов".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" всё равно будет фаворитом. Спасти сезон можно только победой в Кубке. При этом я бы не называл его провальным, мне бы не хотелось так говорить. Были матчи, которые вселяли определенный оптимизм по качеству работы главного тренера", - цитирует Бышовца "Матч ТВ".

Сегодня, 15-го мая, московский "Спартак" примет на своем поле "Ростов" в финале Пути регионов Кубка России, стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени. Победитель сегодняшней встречи сыграет в Суперфинале турнира с ЦСКА.

После 28-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком в своем активе.

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