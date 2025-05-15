"Наш знаменитый дельфин и Мантуан вышли неподготовленными. Это проявилось уже в послематчевой серии пенальти. Они даже не ожидали замен и вышли в качестве зрителей.
Соболеву надо уходить в другой клуб. "Зенит" — не его команда, и он сам это чувствует", - цитирует Туфрина "Чемпионат".
Вчера, 14-го мая, петербургский "Зенит" уступил ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (2:2, 3:4 - пен.). Александр Соболев вышел на замену во втором тайме и не реализовал удар в послематчевой серии пенальти.
Напомним, что нападающий перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил контракт до конца сезона-2026/2027. Форвард провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 29 матчей и отметился 6-ю забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами.
Туфрин: Соболеву надо уходить из "Зенита" - на ЦСКА наш знаменитый дельфин вышел неподготовленным
Бывший президент "Зенита" Леонид Туфрин высказался об игре Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"