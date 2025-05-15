- Это был особенный день, когда я забил четыре гола «Крыльям». Запомню его навсегда! Очень рад этому рекорду. Спасибо товарищам по команде. Без них это было бы невозможно. Я впервые в жизни оформил покер, - сказал Боселли "Чемпионату".
12 мая "Пари НН" на своем поле разгромно обыграл "Крылья Советов" со счетом 5:2. Нападающий нижегородцев Боселли оформил покер.
На данный момент "Пари НН" занимает 13-ю строчку за 2 тура до конца Российской Премьер-Лиги. В следующем туре нижегородцы сыграют на своем поле с "Факелом".
Боселли: это был особенный день, когда я забил четыре гола "Крыльям"
Уругвайский нападающий "Пари НН" Хуан Боселли поделился эмоциями о своем покере в ворота "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Пари НН"