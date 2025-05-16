«Позиция Дани — годовой контракт и определенная сумма. Позиция нескольких команд, которые ведут переговоры с ним, — это полгода контракта, либо год, но разбитый пополам с пролонгацией, потому что никто не знает, в какой форме он приедет. И небольшой торг по стоимости.
Но есть ощущение, что договорятся. Я думаю, что в ближайшие пару недель будет какая-то конкретика. За него борются несколько клубов Медиалиги», — заявил Осипов ТАСС.
Дани Алвес выступал за такие команды, как «Баия», «Сан-Паулу», «Ювентус», ПСЖ, «Севилья» и «Барселона» и «Пумас». Защитник остается одним из самых титулованых футболистом в истории — в его активе 43 трофея, включая победы в Лиге чемпионов, национальных чемпионатах Испании, Франции и Италии, а также успехи со сборной Бразилии.
Напомним, что в феврале 2024 года Дани Алвес был приговорен к 4,5 годам тюремного заключения за акт сексуального насилия, совершенный в 2022 году. Кроме того, игрок обязан был выплатить штраф в размере 150 тысяч евро. В марте 2025 года Алвес был оправдан судом по делу о сексуальном насилии.
Медиалига может усилиться одним из самых титулованных игроков в истории футбола
Несколько команд Медийной футбольной лиги заинтересованы в подписании контракта с легендарным бразильским футболистом Дани Алвесом.
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