Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
21:30
ТоттенхэмНе начат
Челси
22:15
Манчестер ЮнайтедНе начат

Медиалига может усилиться одним из самых титулованных игроков в истории футбола

Несколько команд Медийной футбольной лиги заинтересованы в подписании контракта с легендарным бразильским футболистом Дани Алвесом.
Фото: IMAGO
«Позиция Дани — годовой контракт и определенная сумма. Позиция нескольких команд, которые ведут переговоры с ним, — это полгода контракта, либо год, но разбитый пополам с пролонгацией, потому что никто не знает, в какой форме он приедет. И небольшой торг по стоимости.

Но есть ощущение, что договорятся. Я думаю, что в ближайшие пару недель будет какая-то конкретика. За него борются несколько клубов Медиалиги», — заявил Осипов ТАСС.

Дани Алвес выступал за такие команды, как «Баия», «Сан-Паулу», «Ювентус», ПСЖ, «Севилья» и «Барселона» и «Пумас». Защитник остается одним из самых титулованых футболистом в истории — в его активе 43 трофея, включая победы в Лиге чемпионов, национальных чемпионатах Испании, Франции и Италии, а также успехи со сборной Бразилии.

Напомним, что в феврале 2024 года Дани Алвес был приговорен к 4,5 годам тюремного заключения за акт сексуального насилия, совершенный в 2022 году. Кроме того, игрок обязан был выплатить штраф в размере 150 тысяч евро. В марте 2025 года Алвес был оправдан судом по делу о сексуальном насилии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится