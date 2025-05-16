«Мы все неудовлетворены результатами. Не знаю, как я бы вёл себя на его месте. Он своими эмоциями заряжает команду, но и у этого есть другая сторона. Нарывается ли Станкович на увольнение и неустойку? Уверен, что нет. Он хотел выиграть, это эмоции. Хотел добиться высших результатов», — цитирует Малышева «Матч ТВ».
В четверг, 15 мая, московский «Спартак» уступил на своем поле «Ростову» в финале Пути регионов Кубка России и выбыл из борьбы за трофей. Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Единственный мяч в составе красно-белых записал на свой счет центральный нападающий Ливай Гарсия.
Также на 90+8-й минуте Деян Станкович получил две желтые карточки и был вынужден покинуть скамейку «Спартака».
Гендир "Спартака" — о Станковиче: его эмоции заряжают команду, но есть и обратная сторона
Гендиректор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал эмоциональное поведение главного тренера команды Деяна Станковича в матче с «Ростовом».
Фото: ФК "Спартак"