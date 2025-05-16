Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
21:30
ТоттенхэмНе начат
Челси
22:15
Манчестер ЮнайтедНе начат

Источник: "Спартак" нацелился на Ланговича как замену Хлусевичу

Московский «Спартак» может подписать защитника «Ростова» Андрея Ланговича в случае ухода Даниила Хлусевича летом.
Фото: ФК "Ростов"
По информации Metaratings, красно-белые рассматривают Андрея Ланговича в качестве одного из основных вариантов на замену Даниилу Хлусевичу, который может покинуть клуб в предстоящее трансферное окно.

21-летний Лангович является воспитанником академии «Ростова» и с 2021 года стабильно выступает за основную команду. В текущем сезоне он провел 21 матч в Российской Премьер-Лиги и 9 матчей в Кубке России, в которых забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится