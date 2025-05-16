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Экс-игрок ЦСКА Тошич назвал футбольную столицу России

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич назвал футбольную столицу России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Считаю, что главные соперники для ЦСКА — и "Спартак", и "Зенит". Одного выбрать просто нельзя. Футбольная столица России? Конечно, это Москва. Здесь больше команд, а это главное", - цитирует Тошича Sport24.

Зоран Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, сербский футболист провел за московский клуб во всех турнирах 241 матч и отметился 47-ю забитыми мячами и 41-й результативной передачей. В составе "армейцев" Тошич трижды становился чемпионом России и дважды завоевывал Кубок страны.

На данный момент в Российской Премьер-Лиге выступает пять клубов из Москвы и Московской области. Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду.

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