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Ледяхов: грустно, что "Ростов" не сохранит такую команду летом

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о возможном уходе 5-6 игроков из "Ростова" в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ростов"
"Ростов" показывает, что это кубковая команда. Ростовчане ровно прошли в чемпионате и выступили удачно в Кубке. Грустно, что "Ростов" не сохранит такую команду этим летом, но это футбольная жизнь", - сказал Ледяхов "Чемпионату".

В четверг, 15 мая, "Ростов" в финале Кубка России в Пути регионов обыграл "Спартак" со счетом 2:1. В матче за титул в Суперфинале турнира ростовчане сыграют против ЦСКА, игра пройдет 1 июня в "Лужниках".

Ранее сообщалось, что в "Ростове" в ближайшее время может пройти смена владельца.

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