"Можно сказать, что для "Спартака" этот сезон неудачный. Как только начинают говорить, что команда борется за чемпионство и Кубок России, все эти амбиции почему-то умирают на футбольном поле. Думаю, Станковичу стоит дать ещё шанс в виде второго сезона", - цитирует Граната "Чемпионат".
Вчера, 15-го мая, московский "Спартак" уступил "Ростову" в финале Пути регионов Кубка России со счетом 1:2 и вылетел из турнира. После 28-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 51-м набранным очком. В 29-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов", а в заключительном матче сезона примут на своем поле подмосковные "Химки".
Гранат: все амбиции "Спартака" почему-то умирают на футбольном поле
Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался о текущих результатах московского "Спартака".
Фото: "Чемпионат"