"Обратились в КДК по отмене красной карточки Наиля Умярова. Также направили запрос в ЭСК", - цитирует Зеленова "СЭ".
Вчера, 15-го мая, московский "Спартак" на своем поле уступил "Ростову" в финале Пути регионов Кубка России со счетом 1:2 и выбыл из турнира. Во втором тайме нападающий красно-белых Манфред Угальде получил красную карточку, также с поля был удален полузащитник Наиль Умяров.
"Спартак" обратился в ЭСК РФС по отмене красной карточки Умярова
Пресс-атташе московского "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб обратился в КДК и ЭСК РФС по отмене красной карточки Наиля Умярова.
Фото: ФК "Спартак"