- Что это – моя работа или багаж Карпина? Конечно, мы идем той дорогой, которую он сделал. Он строил корабль, а я просто рулю вперед. Мы ничего не поменяли. Прессинг, игра на другой половине поля. Мы всегда хотим идти той дорогой, которую Карпин нам показал.
Валерий Карпин объявил о своем уходе из "Ростова", который он возглавлял с 2022 года, 25 февраля - за несколько дней до начала весенней части сезона. Джонатан Альба, входивший в штаб Карпина, был назначен главным тренером команды. Под руководством 43-летнего испанского специалиста ростовчане провели в РПЛ 10 матчей, в которых одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.
Вчера, 15 мая, желто-синие обыграли на выезде московский "Спартак" (2:1) в финале Пути регионов и вышли в Суперфинал Кубка России.
Источник: "РБ Спорт"
Альба: Карпин строил корабль, а я просто рулю вперед. Мы ничего не поменяли
Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба рассказал, что ничего не менял в игре команды после ухода Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"