Сообщается, что каждый игрок южан, который в победном для команды матче финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 с московским "Спартаком" (2:1) появился на поле, получил премиальные в размере 10 миллионов рублей.
Благодаря этой победе подопечные Джонатана Альбы вышли в Суперфинал Кубка России, который состоится 1 июня в Москве на стадионе "Лужники". Соперником "Ростова" по решающему матчу станет столичный ЦСКА. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Источник: Legalbet
Стал известен размер премиальных игрокам "Ростова" за победу над "Спартаком" в Кубке России
По информации СМИ, руководство "Ростова" выплатило игрокам команды крупные призовые за победу над "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"