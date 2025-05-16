Сообщается, что химчане в ответ на просьбу получили отказ.
Напомним, Лукас Вера перешёл из "Оренбурга" в "Химки" летом 2024 года. Сумма компенсации за переход аргентинского футболиста составила один миллион евро.
В апреле 2025 года Российская Премьер-Лига ввела в "Химках" внешнее управление из-за многомиллионных долгов подмосковного клуба. В текущем сезоне в 28 матчах РПЛ он набрал 26 очков, которые позволяют на данный момент занимать двенадцатое место в турнирной таблице.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Оренбург" отказал "Химкам" в реструктуризации долга за трансфер Лукаса Веры
По информации СМИ, подмосковные "Химки" обращались в "Оренбург" с просьбой реструктуризовать долг за трансфер полузащитника Лукаса Веры.
Фото: ФК "Химки"