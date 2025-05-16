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Радимов: "Краснодар" боится проиграть чемпионство во второй раз

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал борьбу за чемпионство в РПЛ, высказав мнение о психологическом состоянии лидера таблицы — «Краснодара».
Фото: ФК "Краснодар"
«Краснодар» боится проиграть чемпионство во второй раз. В прошлом году они лидировали. И во концовке потеряли очки на своем поле. И сейчас эта история повторяется. Могут ли обыграть «Оренбург»? Да легко. «Динамо» на своем поле? Могут», — отметил Радимов «Матч ТВ».

После 28 туров «Краснодар» занимает первое место с 61 очком. У «Зенита», который идет вторым, — 60 баллов. До конца чемпионата осталось два тура. В оставшихся матчах «быки» сыграют против «Оренбурга» и московского «Динамо», а петербуржцы — с «Ростовом» и «Ахматом».

В прошлом году «Краснодар» занял второе место в Российской Премьер-Лиги, уступив титул чемпиона «Зениту» в одно очко.

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