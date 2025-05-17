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Селюк: огромную роль в успехе армейцев этой весной играет Пьянич

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил игру полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича в этом сезоне.
Фото: РИА Новости
- Хоть я скептически относился к приглашению Пьянича в ЦСКА, признаю это, но сейчас скажу, что огромную роль в успехе армейцев этой весной играет как раз Миралем. Пьянич — это примерно 60% игры Николича. Я бы назвал его играющим тренером, - сказал Селюк "Матч ТВ".

Напомним, Миралем Пьянич присоединился к ЦСКА в сентябре 2024 года в качестве свободного агента. 34-летний босниец подписал контракт с "армейцами" на 2 года по схеме 1+1. В текущем сезоне Пьянич провел 22 игры за ЦСКА во всех турнирах, отдав две результативные передачи.

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