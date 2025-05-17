"Пока вопрос о продолжении работы Слишковича не поднимали, все будем обсуждать в конце сезона", - приводит слова Волженкина "Матч ТВ".
"Оренбург" проиграл на своем поле "Краснодару" в 29-м туре российской Премьер-лиги со счетом 1:2 и досрочно вылетел в Первую лигу. Команда Владимира Слишковича набрала 19 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.
Напомним, оренбуржцы выступали в РПЛ три последних года, с сезона 2022/2023.
Президент "Оренбурга" Волженкин: вопрос о продолжении работы Слишковича пока не поднимали
Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин прокомментировал будущее главного тренера Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Оренбург"