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Президент "Оренбурга" Волженкин: вопрос о продолжении работы Слишковича пока не поднимали

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин прокомментировал будущее главного тренера Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Оренбург"
"Пока вопрос о продолжении работы Слишковича не поднимали, все будем обсуждать в конце сезона", - приводит слова Волженкина "Матч ТВ".

"Оренбург" проиграл на своем поле "Краснодару" в 29-м туре российской Премьер-лиги со счетом 1:2 и досрочно вылетел в Первую лигу. Команда Владимира Слишковича набрала 19 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

Напомним, оренбуржцы выступали в РПЛ три последних года, с сезона 2022/2023.

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