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Александр Мостовой будет тренером сборной европейских клубов в гала-матче с ЦСКА

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, кто будет руководить Сборной Кубка УЕФА на гала-матче с "армейским клубом".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Тренером сборной европейских клубов будет Александр Мостовой", — передаёт слова Брейдо "Чемпионат".

Напомним, что этот гала-матч состоится в воскресенье, 18 мая, на московском стадионе "ВЭБ Арена". Этот матч приурочен 20-летию победы столичного ЦСКА в Кубке УЕФА. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

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