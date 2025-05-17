"Тренером сборной европейских клубов будет Александр Мостовой", — передаёт слова Брейдо "Чемпионат".
Напомним, что этот гала-матч состоится в воскресенье, 18 мая, на московском стадионе "ВЭБ Арена". Этот матч приурочен 20-летию победы столичного ЦСКА в Кубке УЕФА. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Александр Мостовой будет тренером сборной европейских клубов в гала-матче с ЦСКА
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, кто будет руководить Сборной Кубка УЕФА на гала-матче с "армейским клубом".
Фото: ФК "Динамо" Москва