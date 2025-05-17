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«Краснодар» сделал предпоследний шаг к чемпионству. «Оренбург» едва не остановил «быков»

Rusfootball.info — о важнейшей победе южан в Оренбурге.
Перед 29-м туром РПЛ «Краснодар» вплотную приблизился к чемпионству. Поражение неделей ранее от ЦСКА мало что изменило для южан. Они лишились возможности ошибиться, но всё равно остались на первом месте. В оставшихся турах команде Мурада Мусаева нужно просто набрать шесть очков и праздновать первый в истории титул.

В 29-м туре «Краснодар» гостил у «Оренбурга», который уже фактически потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ. Но в нынешнем сезоне вообще сложилась непонятная ситуация: по слухам, в лицензиях отказали «Химкам» и «Крыльям Советов». Таким образом, открывается окно возможностей, кто знает, сколько команд в итоге смогут остаться в РПЛ?!

В любом случае, проблем с мотивацией у 15-й команды лиги не было. Конечно, злые языки будут говорить, что дополнительную финансовую мотивацию оренбуржцам дал «Зенит», пытающийся догнать «Краснодар». Но, в любом случае, такой настрой лишь на пользу интриге.

В матче с «Краснодаром» «Оренбургу» была нужна только победа. Лишь три очка оставляли шансы аутсайдеру на спасение по спортивному принципу. В общем, ничья никого не устраивала.

Хозяева забили, но не удержали



Команда Владимира Слишковича ярко начала этот матч. Хозяева пошли вперёд большими силами, невзирая на статус соперника. Пока «Краснодар» привыкал к искусственному газону, «Оренбург» запирал оппонента на его половине поля. И натиск оренбуржцев привёл к результату — быстрому голу. Зотов забросил с фланга мяч в штрафную, а Мансилья пробил из-под Гонсалеса.

«Краснодар» сделал предпоследний шаг к чемпионству. «Оренбург» едва не остановил «быков»


Быстрый гол не внёс особых изменений в игру. «Краснодар» долго не мог переломить ход встречи, а «Оренбург» выглядел уверенно. Лишь на 20-й минуте гости провели первую более-менее опасную атаку. Сидоров едва не срезал мяч в свои ворота после прострела «быков».

Тем не менее, вскоре южане смогли сравнять счёт. Помогла ошибка Сыщенко, который ошибся в довольно простой ситуации. Защитник попытался сделать передачу вратарю, но она получилась слишком слабой. В итоге Кордоба оказался первым на мяче, переиграл вратаря и забил в пустые ворота. Таким образом, «Оренбург» сам подарил гол «Краснодару».

Сразу после перерыва дубль должен был оформить Кордоба. Колумбиец всё сделал здорово, кроме завершения. Пробил форвард рядом с углом. Зато уже через несколько минут победный мяч забил Лукас Оласа. Защитник «Краснодара» подхватил мяч у штрафной, забежал внутрь, обыграл защитника и пробил в дальний угол. Для Оласы этот гол стал первым в РПЛ. И потенциально он может стать чемпионским.

После этого «Оренбург» пошёл вперёд большими силами. Только вот «Краснодар» своё не отпустил. Более того, гости были куда острее. На 61-й минуте южане упустили шикарный момент, не сумев переиграть Сысуева.



А в концовке занервничать пришлось уже «Краснодару». На последних минутах мяч попал в руку Витору Тормене в штрафной «Краснодара», но она была прижата к телу. Судьи встали на сторону гостей, а «Оренбург» не получил права на пенальти.

«Краснодар» одержал важнейшую победу и ушёл в отрыв. Теперь южане снова опережают «Зенит» на четыре очка. И в теории команда Мусаева может оформить чемпионский титул уже завтра, если «Зенит» уступит «Ростову». Но, конечно, скорее всего судьба золота вновь решится в последнем туре, как и год назад. И вновь золото будет разыгрываться в матче «Краснодара» и «Динамо», только теперь москвичи будут выступать исключительно в роли спойлеров.



Для «Оренбурга» это поражение подвело черту под сезоном. Но, как уже говорилось выше, никто не знает, сколько команд в итоге останется в РПЛ. Поэтому команде Слишковича стоит, всё же, не пустить выше себя «Факел». С такой игрой оренбуржцы точно должны быть выше воронежцев.

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