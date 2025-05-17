"В нашем чемпионате очень сложно говорить, кто кого переигрывает, потому что борьба за очки и внизу, и наверху очень серьезная. Нельзя было ожидать после победы над "Крыльями", что пройдемся катком по "Факелу". А тем более мы перед игрой говорили, что регламент непонятен и наверняка "Факел" лелеет надежду, что может сохранить прописку", - приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".
Нижегородский "Пари НН" 17 мая на своём поле в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встречался с воронежским "Факелом". Матч завершился вничью со счётом 1:1.
Благодаря этому результату команда Виктора Гончаренко набрала 27 очков и поднялась на двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре нижегородцы 24 мая на выезде сыграют против столичного ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Гончаренко: нельзя было ожидать, что "Пари НН" пройдется катком по "Факелу"
Главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ с "Факелом", который завершился вничью (1:1).
Фото: ФК "Пари НН"