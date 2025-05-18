"Клуб много лет нуждается в опорнике-бультерьере. Наконец, он найден в лице Станковича. Тренером взять Станислава Саламовича [Черчесова], а генеральным директором Валерия Карпина, раз ему нельзя больше совмещать должности тренера сборной и клуба. Малышева перевести на должность главного садовника, пусть сажает лютики и анютины глазки вокруг стадиона", - цитирует Салихову "СЭ".
Напомним, что Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года, ранее сербский специалист работал в венгерском "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".
После 28-ми сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком. Сегодня, 18-го мая, "Спартак" сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов" в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 13:30 по московскому времени. Напомним, что команда Деяна Станковича вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив в финале Пути регионов "Ростову" (1:2).
Зарема: "Спартак" много лет нуждался в опорнике-бультерьере. Наконец, он найден в лице Станковича
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась об игре красно-белых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"