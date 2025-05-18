"Всегда думаем только о себе, не смотрим, что у ближайших соперников. И сейчас то же самое: нужно смотреть, что мы сами можем сделать для победы и получить чемпионский титул. Будем готовиться к тяжелой игре с "Динамо" и побеждать", - цитирует Оласу "Матч ТВ".
Вчера, 17-го мая, "Краснодар" на выезде одержал победу над "Оренбургом" в 29-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1: забитыми мячами отметились Брайан Мансилья, Джон Кордоба и Лукас Оласа. После 29-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 64-мя набранными очками и опережает петербургский "Зенит" на 4 балла, но у петербуржцев есть игра в запасе.
В заключительном туре Российской Премьер-Лиги южане примут на своем поле московское "Динамо". Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом страны на протяжении шести сезонов кряду.
Защитник "Краснодара" Оласа: нужно смотреть, что мы сами можем сделать для победы и получить чемпионский титул
Защитник "Краснодара" Лукас Оласа высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"