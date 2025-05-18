"Это была очень важная победа. После этого пошел спад. Я не знаю, как это объяснить, но, надеюсь, что такое больше никогда не произойдет", - цитирует Гарсию "СЭ".
После 28-ми сыгранных туров московский "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком. Сегодня, 18-го мая, красно-белые сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов", стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.
Напомним, что команда Деяна Станковича вылетела из Кубка России, уступив на своем поле "Ростову" в финале Пути регионов со счетом 1:2.
"Я не знаю, как это объяснить". Ливай Гарсия - о спаде "Спартака"
Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия прокомменитровал последние результаты красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"