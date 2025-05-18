- Жду, что армейцы выиграют у "Локомотива", который сейчас находится в разобранном виде. "Армейцы" уже привыкли выигрывать на чужих полях. Дадут последний бой и спокойно займут почетное третье место, и это будет очень здорово, - сказал Пономарев "Матч ТВ".
ЦСКА не проигрывает в рамках чемпионата России на протяжении 12 матчей (7 побед и 5 ничьих). Команда Марко Николича располагается на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги. 19 мая "армейцы" в рамках 29 тура РПЛ сыграют с "Локомотивом".
Также 1 июня ЦСКА сыграет в Суперфинале Кубка России с "Ростовом".
Пономарев: жду, что ЦСКА выиграет у "Локомотива"
Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от предстоящего матча 29 тура РПЛ между "армейцами" и "Локомотивом".
Фото: РИА Новости