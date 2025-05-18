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НаполиНе начат
Рома
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Кальяри
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ВенецияНе начат
Фиорентина
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КомоНе начат
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Пономарев: жду, что ЦСКА выиграет у "Локомотива"

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от предстоящего матча 29 тура РПЛ между "армейцами" и "Локомотивом".
Фото: РИА Новости
- Жду, что армейцы выиграют у "Локомотива", который сейчас находится в разобранном виде. "Армейцы" уже привыкли выигрывать на чужих полях. Дадут последний бой и спокойно займут почетное третье место, и это будет очень здорово, - сказал Пономарев "Матч ТВ".

ЦСКА не проигрывает в рамках чемпионата России на протяжении 12 матчей (7 побед и 5 ничьих). Команда Марко Николича располагается на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги. 19 мая "армейцы" в рамках 29 тура РПЛ сыграют с "Локомотивом".

Также 1 июня ЦСКА сыграет в Суперфинале Кубка России с "Ростовом".

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