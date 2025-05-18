- Когда футболист приедет на подписание контракта? Скоро он приедет в Россию. Мы пока работаем над всеми бумагами. Как только закончим, Жубал отправится в путь, - сказал агент Sport24.
Жубал играл за "Осер" с 2020 года. В нынешнем сезоне капитан команды принял участие в 30 матчах за французский клуб, в которых забил шесть мячей. "Осер" финишировал на 11-м месте в турнирной таблице Лиги 1 с 42 очками.
Агент Жубала - о трансфере в "Краснодар": скоро игрок приедет в Россию
Агент защитника "Осера" Жуниора Жубала рассказал о переговорах игрока с "Краснодаром".
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