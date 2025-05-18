Ташуев - о ничьей с "Динамо" Мх: объяснял и разжевывал, но игроки не выполнили то, что надо было сделать

- Заработали ненужные штрафные удары, которые позволили сопернику и пенальти заработать, и доводить мяч до штрафной. Я объяснял и разжевывал, но как-то футболисты не выполнили то, что надо было сделать.
"Ахмат" на своем поле не сумел переиграть махачкалинское "Динамо" в матче 29-го тура российской Премьер-лиги. Игра проходила в Грозном на стадионе "Ахмат Арена" и завершилась вничью со счетом 1:1.
Таким образом подопечные Сергея Ташуева не смогла одержать победу в пятой игре подряд, трижды потерпев за это время поражения и два раза сыграв вничью. За тур до конца чемпионата грозненцы находятся на 14-й позиции, в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"