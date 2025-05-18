Тренер "Ростова" Альба после поражения от "Зенита": доволен игрой команды

"Доволен игрой команды, несмотря на результат. Хотелось победы, было близко. На последней минуте забили, но гол отменили. Сегодня была очень хорошая атмосфера, но мы не смогли выиграть, к сожалению", - сказал Альба "Матч ТВ".
В воскресенье, 18 мая, "Ростов" проиграл дома "Зениту" со счетом 0:1, пропустив от Александра Соболева в первом тайме. На 97-й минуте встречи арбитр Евгений Кукуляк отменил гол защитника хозяев Максима Осипенко из-за офсайда.
За тур до завершения чемпионата "Зенит" отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.