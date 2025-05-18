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Титов призвал оставить Станковича главным тренером "Спартака": уже надоела эта чехарда

Бывший футболист "Спартака" Егор Титов призвал оставить Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"У Деяна еще контракт на один год, надо дать ему поработать, потому что всем уже надоела эта чехарда. Каждый год меняется тренер, покупаются новые футболисты – и все получается по новой. Опять провал. Всех убираем, берем нового. Наш чемпионат – самый сложный. А самое сложное в нем – огромная пауза в три месяца. Не каждый специалист разберется, как подготовить команду. Поэтому, я думаю, он сам понимает свои ошибки. И я надеюсь, что в следующем году он будет работать, но уже подготовит команду по-другому", – сказал Титов Metaratings.

"Спартак" после 29-го тура занимает пятое место в Российской Премьер-Лиге с 54 очками. От тройки лучших команд чемпионата команду отделяет два очка. Недавно красно-белые вылетели из борьбы за Кубок России, уступив в финале Пути регионов "Ростову" со счетом 1:2.

Весной "Спартак" победил в 5 матчах из 11 и упустил возможность бороться за чемпионство за несколько туров до конца турнира.

Контракт Деяна Станковича рассчитан до конца следующего сезона. В прессе ранее появлялись слухи о возможном расставании с тренером.

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