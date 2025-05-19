В Сербии призвали руководство "Спартака" не увольнять Станковича

"Деян Станкович — молодой и талантливый тренер, который оставил глубокий след в "Црвене Звезде" и наверняка сделает отличную карьеру. С тренерами нужно быть терпеливым, им нужно давать шанс. Я считаю, что Деян Станкович заслуживает доверия руководства "Спартака" и что следующий сезон будет гораздо более успешным", - приводит слова Терзича "ВсеПроСпорт".
Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" в мае 2024 года. Под его руководством красно-белые в текущем сезоне в 29 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 54 очка, которые позволяют на данный момент занимать пятое место в турнирной таблице. А в Кубке России "Спартак" потерпел поражение от "Ростова" (0:2) на стадии финала Пути регионов.
Напомним, сербский специалист и московский клуб заключили друг с другом контракт, рассчитанный на срок до лета 2026 года.
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Президент белградской "Црвены Звезды" Звездан Терзич высказался о главном тренере московского "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"