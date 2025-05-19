"В этом матче надо побеждать. Есть много причин, почему это надо сделать. Основная — нам нужно попадать в тройку. Нам нужны три очка. Мы верим в потенциал Ролана Гусева, всячески его поддерживаем. То, что у него получается, нас радует", - цитирует Пивоварова "Чемпионат".
Вчера, 18-го мая, московское "Динамо" одержало домашнюю победу над тольяттинским "Акроном" в 29-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. После 29-ти сыгранных туров бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 56-ю набранными очками.
Напомним, что 1-го мая руководство клуба отправило Марцела Личку в отставку с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев. В 30-м туре чемпионата России команда Ролана Гусева сыграет на выезде с "Краснодаром".
Гендир "Динамо" Пивоваров: нам нужно попадать в тройку, мы верим в потенциал Гусева
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о предстоящем матче с "Краснодаром".
Фото: ФК "Динамо"