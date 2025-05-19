Размер трансферной компенсации за возможный переход нападающего Николая Комличенко из "Ростова" в "Краснодар" составит 2,8 миллиона евро, сообщают СМИ.
По данным источника, стороны ведут переговоры, при этом условия личного контракта с самим игроком ещё не согласованы.
В текущем сезоне на счету 29-летнего Комличенко 9 голов и 5 результативных передач в 35 матчах за клуб.
Источник: "Чемпионат"
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"Чемпионат" назвал сумму возможной компенсации за трансфер Комличенко из "Ростова" в "Краснодар"
По данным СМИ, "Ростов" и "Краснодар" ведут переговоры о переходе нападающего Николая Комличенко за 2,8 миллиона евро.
Фото: ФК "Ростов"