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"Чемпионат" назвал сумму возможной компенсации за трансфер Комличенко из "Ростова" в "Краснодар"

По данным СМИ, "Ростов" и "Краснодар" ведут переговоры о переходе нападающего Николая Комличенко за 2,8 миллиона евро.
Фото: ФК "Ростов"
Размер трансферной компенсации за возможный переход нападающего Николая Комличенко из "Ростова" в "Краснодар" составит 2,8 миллиона евро, сообщают СМИ.

По данным источника, стороны ведут переговоры, при этом условия личного контракта с самим игроком ещё не согласованы.

В текущем сезоне на счету 29-летнего Комличенко 9 голов и 5 результативных передач в 35 матчах за клуб.


Источник: "Чемпионат"


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