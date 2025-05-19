- Когда футболисты играют свою лучшую игру - смотришь, думаешь: это классно. Но почему они эти игры играют периодически - вот это вопрос. Первое, что приходит в голову, - это психологические моменты, которые не позволяют футболисту сыграть так же, как в предыдущем матче. Многие игроки насытились победами, их устраивает финансовая составляющая в "Зените", - передаёт слова Лепёхина Metaratings.ru.
18 мая "Зенит" в матче 29 тура Российской премьер-лиги обыграл на выезде "Ростов" со счётом 1:0. При этом жёлто-синие начали матч полурезервным составом, а на последних минутах забили ответный гол, который не был засчитан после вмешательства ВАР из-за положения "вне игры".
В чемпионской гонке РПЛ сине-бело-голубые перед последним туром отстают от лидирующего "Краснодара" на одно очко.
Отмены-на-Дону. Полурезервный «Ростов» едва не сбил «Зенит», но «Краснодару» для чемпионства придётся всё решать самому
Лепёхин: многие игроки "Зенита" насытились победами, их устраивает финансовая составляющая
Экс-игрок "Зенита" Константин Лепёхин прокомментировал текущее игровое состояние сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"