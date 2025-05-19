«Уход Рыскина из «Ростова» конечно же коснется моих игроков, находящихся в клубе. В любом случае футболисты приходили в «Ростов» под определенные задачи, учитывая нахождение в клубе руководства, спортивного директора, менеджмента, тренерский штаб.
Безусловно, мы не исключаем, что многие футболисты могут покинуть «Ростов». На сегодняшний день, как и всегда, работа по взаимодействию с другими клубами ведется, особенно учитывая близость трансферного окна. Футболисты за последнее время сильно прогрессировали в «Ростове». Они большие молодцы, но в то же время этот прогресс напрямую связан и произошел благодаря работе тренерского штаба и максимальной поддержке руководства клуба», — заявил Голяна Sport24.
В настоящее время футбольное агентство InFootball, в котором работает Василий Голяна, представляет интересы 25 игроков «Ростова». Среди самых известных и дорогих игроков: Илья Вахания, Андрей Лангович, Иван Комаров и Даниил Шанталий.
Ранее в СМИ появилась информация, что после завершения Суперфинала Кубка России с участием «Ростова» будет объявлено об уходе из клуба всего руководства, включая президента Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Алексея Рыскина, всего тренерского штаба, а также большей части сотрудников клубного офиса и ряда игроков команды. При этом Рыскин подтвердил, что лично он планирует по окончании сезона-2024/2025 оставить свою должность в клубе.
Агент игроков "Ростова": не исключаем, что многие футболисты могут покинуть команду после ухода Рыскина
Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы нескольких игроков «Ростова», прокомментировал возможные кадровые изменения в команде после ухода Алексея Рыскина с поста спортивного директора.
Фото: ФК "Ростов"