"Честно, мне немного не нравится, у нас чуть-чуть карнавальная атмосфера в последние дни. И после побед над "Зенитом", и ранее над "Краснодаром". Слишком много эмоций мы потеряли за эти дни. Надеюсь, что успели собрать эмоции, силу и концентрацию на этот матч", - сказал Николич "Матч ТВ".
Ранее ЦСКА победил "Зенит" в финале Кубка России в Пути РПЛ и вышел в Суперфинал турнира, где встретится с "Ростовом" в битве за титул. В прошлом туре Премьер-Лиги армейцы обыграли лидера чемпионата "Краснодар" со счетом 1:0. Команда Николича занимает промежуточное четвертое место в турнирной таблице, имея один матч в запасе перед идущим третьим московским "Динамо".
Николич - о беспокойстве перед "Локомотивом": у нас чуть?чуть карнавальная атмосфера
Главный тренер ЦСКА Марко Николич выразил беспокойство перед матчем против "Локомотива" в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ПФК ЦСКА