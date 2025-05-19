"Это дерби. Это заключительный наш матч при своих болельщиках. Мотивация у ребят супер. Нам надо опережать своих соперников. Нужно утвердиться с точки зрения результата и качества игры, которые было неплохое в последнем матче", - заявил Галактионов "Матч ТВ".
"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 28 матчей. За два тура до конца чемпионата "железнодорожники" отстают от идущего пятым "Спартака" на пять очков. Неделю назад команда Галактионова обыграла в гостях "Факел" со счетом 1:0.
Галактионов рассказал о мотивации игроков "Локомотива" на матч с ЦСКА
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал о мотивации команды на матч против ЦСКА в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"