"Сафонова правильно вызвали. Сезон во Франции закончился, нужно вызывать лучших, это справедливо", - сказал Колосков "Матч ТВ".
В июне сборная России под руководством главного тренера Валерия Карпина сыграет два матча - против Нигерии и Белоруссии. Нигерийцев россияне примут в Москве, игра с белорусами пройдет в Минске.
Колосков поддержал решение Карпина вызвать в сборную Сафонова
Экс-глава РФС Вячеслав Колосков прокомментировал включение вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в расширенный список сборной России на июньские матчи.
Фото: ФК ПСЖ