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Колосков поддержал решение Карпина вызвать в сборную Сафонова

Экс-глава РФС Вячеслав Колосков прокомментировал включение вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в расширенный список сборной России на июньские матчи.
Фото: ФК ПСЖ
"Сафонова правильно вызвали. Сезон во Франции закончился, нужно вызывать лучших, это справедливо", - сказал Колосков "Матч ТВ".

В июне сборная России под руководством главного тренера Валерия Карпина сыграет два матча - против Нигерии и Белоруссии. Нигерийцев россияне примут в Москве, игра с белорусами пройдет в Минске.

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