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Батраков: как будто потерял сознание, но быстро пришел в норму

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков рассказал об эпизоде с попаданием мяча в голову в матче 29-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).
Фото: ФК "Локомотив"
"Как самочувствие? Все хорошо в целом. Как будто потерял сознание, но быстро пришел в норму. Спасибо большое врачам, поэтому смог продолжить игру", - цитирует Батракова "Матч ТВ".

Столичное дерби между "Локомотивом" и ЦСКА в рамках 29-го тура РПЛ состоялось в понедельник, 19 мая. Матч проходил на "РЖД Арене" в Москве и завершился вничью со счетом 2:2.

Напомним, в первом тайме атакующий полузащитник "железнодорожников" Алексей Батраков получил удар в голову мячом с близкого расстояния. Медицинский персонал оказал игроку красно-зеленых помощь, после чего он смог продолжить встречу.

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